Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным Западно-Казахстанской РЭК, сегодня, 18 мая, произошло аварийное отключение от городской сети в районе Курени и посёлка Коминтерн. Без электроэнергии остаются 1 210 абонентов. Специалисты ведут восстановительные работы.