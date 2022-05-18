- У нас есть реестр профессиональных заболеваний, это мы ведём. Врачи определяют, это профессиональное заболеванием в следствие тяжёлых условий труда или нет, - отметила Гиният.Что касается женщин, то по словам министра, необходима аналитика. Сейчас же можно сказать, что продолжительность жизни женщин в Казахстане на девять лет больше мужчин. Согласно исследованию за 2020 год индекса продолжительности жизни, Казахстан в рейтинге стран мира занимает 99 место. Средняя продолжительность жизни в стране составляет 73.6 лет. Лидер рейтинга - Гонконг, там население в среднем живёт до 84.9 лет. Как раз в 2020 году возраст выхода мужчин на пенсию в Гонконге составлял 65 лет. Максимальный пенсионный возраст для женщин - 65 лет, а минимальный - 60 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
