Министр здравоохранения Казахстана прокомментировала запрос женщин на снижение пенсионного возраста, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сейчас в Казахстане мужчины выходят на пенсию с 63 лет. Пенсионный возраст женщин ежегодно повышается. В 2027 году он сравняется с пенсионным возрастом мужчин. 12 мая вице-премьер Ералы Тугжанов говорил, что вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане будет обсуждаться, так как эту тему регулярно поднимают шахтёры и матери детей с инвалидностью. Также в обществе обсуждается вопрос, что здоровье женщин и уровень медицины в нашей стране не позволяют прекрасному полу спокойно работать до 63 лет. Отвечая на вопрос журналистов в ходе брифинга в СЦК, министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сказала, что если Минтруда создаст соответствующую рабочую группу, то министерство обязательно будет участвовать. Сейчас же такой мониторинг не ведётся.
- У нас есть реестр профессиональных заболеваний, это мы ведём. Врачи определяют, это профессиональное заболеванием в следствие тяжёлых условий труда или нет, - отметила Гиният.
Что касается женщин, то по словам министра, необходима аналитика. Сейчас же можно сказать, что продолжительность жизни женщин в Казахстане на девять лет больше мужчин. Согласно исследованию за 2020 год индекса продолжительности жизни, Казахстан в рейтинге стран мира занимает 99 место. Средняя продолжительность жизни в стране составляет 73.6 лет. Лидер рейтинга - Гонконг, там население в среднем живёт до 84.9 лет. Как раз в 2020 году возраст выхода мужчин на пенсию в Гонконге составлял 65 лет. Максимальный пенсионный возраст для женщин - 65 лет, а минимальный - 60 лет.