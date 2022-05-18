- В соответствии со статьёй 28 Закона продавец обязан обеспечить потребителю свободный выбор товара (работы, услуги) надлежащего качества в удобное для потребителя время с учётом режима работы продавца. Запрещается принуждать потребителя приобретать товар (работу, услугу) в ненужном ему количестве и (или) ассортименте. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг), - пояснили в надзорном органе.

В пресс-службе прокуратуры Алматы сообщили, что автодилеры фактически навязываются клиентам дополнительные услуги и аксессуары при покупке новых машин.В департамент по развитию и защите конкуренции Алматы было внесено представление об устранении нарушений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.