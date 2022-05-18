Посмотреть эту публикацию в Instagram

Скриншот с видео В управление полиции Уральска 17 мая обратилась женщина, которая лишилась резиновой дорожки. Её стоимость она оценила в 30 тысяч тенге, рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Момент кражи попал на видео. На кадрах видно, как человек (к слову, в форме сотрудника коммунальных служб) скручивает дорожку и кладёт в багажник автомобиля. За действием наблюдает его знакомая. В комментариях пользователи соцсети парочку уже назвали «домовитой». Обоих доставили в полицию, украденное изъято. Ведётся расследование по статье «Кража».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.