Всего в запасе имеется миллион доз вакцины Pfizer, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Первые подростки в ЗКО вакцинировались против COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила, что на сегодня запасы вакцины Pfizer составляют миллион доз.
- По поводу сроков, до конца июня имеется 500 тысяч доз. Сегодня очень охотно наше население идёт на вакцинацию и ревакцинацию, ежесуточно вакцинируется около 15 тысяч человек, – ответила Гиният на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК.
Она объяснила, что изначально Pfizer закупался для детей и беременных женщин. Однако привились лишь 30% беременных женщин, подлежащих вакцинации. Оставшимися дозами прививают другие категория населения. Стоит отметить, что ещё в конце прошлого года население просило расширить категории граждан для вакцинации Pfizer. Желающих привиться было довольно много.