Работы начались 14 апреля и продлятся до конца мая, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Главный специалист управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Арсен Жасталап рассказал, что работы по профилактической дезинфекции проводятся с 14 апреля и продлится до конца мая. При благоприятных погодных условиях специалисты приступят к уничтожению летучих комаров. Подрядчиком выбрано ТОО «Магтоксин», с компанией заключен договор на три года.
– Специалисты уничтожали личинки комаров и гнуса в лужах, в талых водах и близ водоёмов, далее проведут барьерную дезинфекцию вдоль города. На три года компании выделено 291 миллион тенге, 97 миллионов тенге из которых выделены на 2022 год. Первый день они проводят сбор энтомологических показаний, если результаты подтверждают наличие личинок и комаров, то они проводят обработку. На следующий день проводится контроль эффективности. В WhatsApp создана группа, куда включены депутаты, журналисты, общественники, которые могут контролировать эти работы, - рассказал Арсен Жасталап.
В парках, скверах и в других излюбленных местах отдыха горожан травля комаров начнётся сразу при наступлении благоприятных погодных условий, так как дожди смывают препарат.
– Уничтожение самих комаров проводится вечером после захода солнца. В парках и скверах заранее предупреждают о начале работ, - заключил Арсен Жасталап.
Напомним, план работы по дезинсекции гнуса утвердили ещё в марте в областном акимате. Их проводят в два этапа. Первый - обработка личиночной стадии гнуса на территории двух тысяч гектаров (пригородная зона Уральска, лесные зоны и массивы в посёлках Серебряково, Круглоозерное, Коминтерн, Желаево, Октябрьское, Зеленое, Макарово, Достык, Жайык, Меловые горки, Ускен, Жамбыл) и вторая - окрылённая стадия гнуса на территории 11 тысячи гектаров (в Уральске и в пригородных зонах города, в лесных зонах и массивах посёлков Серебряково, Круглоозерное, Коминтерн, Желаево, Асан, Мичурино, Дарьинск, Новенький, Трекино, Володарка).
