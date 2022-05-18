Однако новый вариант COVID-19 опасен быстрым распространением, что приводит к повторному заболеванию, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». За сутки ни одного нового случая COVID-19 не выявили в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" 13 мая министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что ПЦР-скрининг в апреле и мае показал циркуляцию варианта «Омикрон» во всех регионах страны. В 36,7% проб выявлен вариант «Стелс-Омикрон», он циркулирует в 12 регионах республики. Сегодня, 18 мая, главный врач страны отметила, что болезнь при заражении новым вариантом протекает легче, чем при «Дельте».
- Но опасен тем, что быстро распространяется, приводит к повторному заболеванию. Поэтому сегодня идёт распространение по всей стране. Мониторинг за заболеваемостью проводится ежедневно... К карантинным мерам при таком течении заболевания он не приведёт. Как вы видите, все карантинные меры сняты. Сейчас в основном идёт профилактическая работа среди населения, - сказала глава Минздрава Ажар Гиният на пресс-конференции в СЦК.
Она добавила, что оснований для введения масочного режима на сегодня нет. Стелс-омикрон в мире выявили в ноябре 2021 года. Согласно заявлению ВОЗ, он передаётся в полтора раза быстрее, чем омикрон. На начало апреля циркуляцию стелс-омикрона выявили в 109 странах мира. Крупная вспышка заражений была зарегистрирована в Китае, тогда в Шанхае объявили полный локдаун. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.