- Сотрудники правоохранительных органов сразу же установили личность мужчины и составили административный протокол по части 1 статьи 434-2 КоАП РК «Загрязнение мест общего пользования», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Скриншот с видео Мужчина попал на камеру видеонаблюдения оперативного штаба Атырауского РОВД, когда вышел из машины на мосту Мечникова и бросил в воду чёрный мешок для мусора. Как выяснилось, мешок был наполнен костями с поминального обеда. Случай произошёл 15 мая в 21:00.Нарушителя оштрафовали на 15 315 тенге.