Житель Атырау попал на видео, когда выбрасывал в реку мешок с костями
Чёрный мусорный пакет был наполнен костями с поминального обеда, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео
Мужчина попал на камеру видеонаблюдения оперативного штаба Атырауского РОВД, когда вышел из машины на мосту Мечникова и бросил в воду чёрный мешок для мусора. Как выяснилось, мешок был наполнен костями с поминального обеда.
Случай произошёл 15 мая в 21:00.
- Сотрудники правоохранительных органов сразу же установили личность мужчины и составили административный протокол по части 1 статьи 434-2 КоАП РК «Загрязнение мест общего пользования», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Нарушителя оштрафовали на 15 315 тенге.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!