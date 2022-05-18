18 мая Национальный банк начнёт выпуск в обращение коллекционные монеты Street art. BATYR BEINESI, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Казахстане выпустят монеты с изображением Батырхана Шукенова Фото: Нацбанк РК Коллекционные монеты выполнены из серебра, имеют номинал 500 тенге. На сайте финансового института сообщается, что они открывают новую серию «Изучая монеты – открывай Казахстан».
- Это первый коллаборационный монетный проект НБК в поддержку современного молодёжного искусства. В дизайне монеты использована одна из самых ярких работ казахстанского стрит-арта – граффити команды REPAS «Стена Батыра». По инициативе авторов право на его использование в дизайне монеты было предоставлено НБК на безвозмездной основе, - рассказали в пресс-службе Нацбанка.
В Казахстане выпустят монеты с изображением Батырхана Шукенова Фото: Нацбанк РК Коллекционные монеты обязательны к приёму по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.