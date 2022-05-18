По данным синоптиков, в июне и июле на западе температура воздуха прогнозируется выше нормы, а в восточной половине страны - около нормы. Более прохладным ожидается август - температурный фон в большинстве областей Казахстана прогнозируется в пределах климатической нормы. В июне на большей части Казахстана количество осадков прогнозируется меньше нормы. В июле и августе, напротив, осадки предполагаются на большей части страны - около климатической нормы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.