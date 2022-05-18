Нумеролог провёл внеклассное занятие в алматинской школе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В конце апреля в школе №125 прошёл психологический тренинг для учащихся 10 класса. Его провёл коуч Талгат. В описании его страницы в Instagram говорится, что он «профессиональный мастер науки сюцай (числовая наука, согласно которой дата рождения является кодом человека - прим. автора), международный спикер, практикующий психолог, коуч по цифровой психологии, энергет». После тренинга Талгат опубликовал в stories видеозапись с занятия, на котором школьник по имени Денис спорит с ним, говоря о том, что нумерология антинаучна.
На ролик обратили внимание режиссёр Канат Бейсекеев и блогер Мурат Данияр. Видео с их обсуждением ситуации опубликовал Telegram-канал BES.media. Они обвинили нумеролога в буллинге, так как на заднем фоне спора слышен смех одноклассников Дениса. В комментариях разгорелись споры. Особенно пользователи сети были удивлены, почему вместо изучения науки школьники тратят время на эзотерическую концепцию.
Директор школы пояснила, что «цифровой коуч» является братом ученика школы.
- Он рассказал об особенностях цифровой психологии, как она помогает в выборе будущей профессии, именно о сильных и слабых сторонах личности. Ученики высказывали свои мнения, было бурное обсуждение, тренинг прошёл интересно. Тренинг проходил в присутствии завучей и директора, так как руководству школы также было интересно послушать, также с согласия родителей, - рассказала директор школы №125 в Алматы Шамшинур Бакиева.
По её словам, мама Дениса поражена, как была показана ситуация в социальных сетях - никакого буллинга на видео она не увидела.
- Денис является лидером школы, член комитета самоуправлений, участник клуба дебатов. Тренинг был ему интересен за счёт почвы для обсуждений. Основная группа детей восприняла тренинг с высоким интересом, - заверила глава учебного заведения.
Позже Талгат опубликовал , на котором он, Денис и мама школьника объясняют случившееся. Сам Денис возмущён тем, как ситуацию подали в социальных сетях. По его словам, это была обычная дискуссия и он продолжает придерживаться своей точки зрения, что нумерология - не наука.
- Кто из вас всех таких придирчивых, которые по секундам разбирали интервью,попытался связаться со мной? Кто попытался спросить моё мнение, что чувствовал я? Почему вы набираете свои лайки на несовершеннолетних? - спросил Денис блогеров.
Тем временем многие обратились к министру образования с просьбой прокомментировать ситуацию и ожидают ответа.
