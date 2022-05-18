Вопрос о пенсионном возрасте будет обсуждаться в рамках Социального кодекса в конце года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО цыганка подменила 1,9 млн тенге на фальшивки в доме пенсионерки Иллюстративное фото из архива "МГ" 12 мая вице-премьер Ералы Тугжанов говорил, что вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане будет обсуждаться, так как эту тему регулярно поднимают шахтеры и матери детей с инвалидностью. 17 мая телеканал «Астана» опубликовал цитату Ералы Тугжанова:
- В рамках Социального Кодекса все эти вопросы будем обсуждать. До конца года решим, - сказал заместитель премьера в кулуарах правительства.
Сейчас в Казахстане мужчины выходят на пенсию с 63 лет. Пенсионный возраст женщин ежегодно повышается. В 2027 году он сравняется с пенсионным возрастом мужчин.  