Иллюстративное фото из архива "МГ" С 9 до 18 часов 19 мая горячая вода не будет поступать в жилые дома и здания, расположенные в квадрате улиц Жумабаева – Северное кольцо – Павлодарская – Палладина. Ограничения вводятся для обеспечения горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции на насосной станции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.