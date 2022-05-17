По данным РГП «Казгидромет», 18 мая на севере и северо-западе ЗКО ожидаются гроза, град, шквал. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО Погода без осадков сохранится лишь на востоке страны, на остальной территории пройдут дожди.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +16..+18, ночью похолодает до +5..+7. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +19..+21 градусов, ночью +13..+15 градусов. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +14..+16 градусов. Ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +20..+22 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер западный до 12 метров в секунду.
