- Тем не менее большая часть фонтанов построена в 60-80-х годах. Ремонтно-восстановительные работы позволяют поддерживать их в технически исправном состоянии. Сейчас идут работы по реконструкции фонтанов возле Центрального государственного музея РК и в сквере «Северный» за зданием КБТУ. Требуется также провести капитальный ремонт фонтана у Казахского национального академического театра драмы им. Ауэзова с заменой центральной чаши, - рассказали в акимате.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что из 60 коммунальных фонтанов уже заработали 16. Они радуют жителей с 9 до 23 часов. В ведомстве отметили, что за последние пять лет построено 13 новых фонтанов.На каждом фонтане размещены таблички с предупреждением о запрете купания.