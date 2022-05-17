Видео о насилии старшеклассников над 10-летним школьником распространяется в сети, передаёт Sputnik Казахстан. Ученика избили в школьном туалете в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили, что возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего».
- Полиция проводит следствие. По делу назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Допросы несовершеннолетних ведутся в присутствии законных представителей, педагогов, психологов и адвокатов, - информировали в ведомстве.
Иная информация в интересах следствия не разглашается. 11 мая правозащитница Дина Смаилова заявила, что в одной из частных школ Алматы три семиклассника несколько дней насиловали первоклассника в туалете. Отец мальчика обратился в управление Наурызбайского района, заведено уголовное дело. Председатель комитета по охране прав детей и внештатный советник по правам детей вылетели в Алматы, чтобы изучить обстоятельства дела. Они выявили в школе ряд нарушенийОтец мальчика рассказал, что ещё в декабре прошлого года он обнаружил на голове ребёнка гематомы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.