- В этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по докторантуре – 60 стипендий. Количество грантов на технические и IT-специальности увеличено до 60%, - рассказали в ведомстве.

«Инженерные системы и сети»,

«Авиационная и аэрокосмическая техника. Управление воздушным движением»,

«Аналитика больших данных»,

«Технология новых материалов»,

«Управление базами данных»,

«Авиационная техника и технологии»,

«Машиностроение»,

«Промышленная автоматизация» и другие.

Фото Bolashaq в Facebook В пресс-службе министерства образования и науки Казахстана сообщили, что 23 мая стартует приём документов по международной программе «Болашак». Приём документов для прохождения стажировки продлится с пятого сентября до 14 октября. Сам отбор пройдёт с 30 мая по 30 ноября в три тура: комплексное тестирование, персональное собеседование с членами Независимой экспертной комиссии, рассмотрение документов на заседании республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.Основной акцент делается на подготовке инженерно-технических кадров:Всего в этом году перечень приоритетных специальностей по программе предусматривает 92 специальности для академического обучения и 158 – для прохождения стажировки.