Заявки принимаются до 14 октября на Egov.kz, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Приём документов по программе «Болашак» начнётся 23 мая Фото Bolashaq в Facebook В пресс-службе министерства образования и науки Казахстана сообщили, что 23 мая стартует приём документов по международной программе «Болашак». Приём документов для прохождения стажировки продлится с пятого сентября до 14 октября. Сам отбор пройдёт с 30 мая по 30 ноября в три тура: комплексное тестирование, персональное собеседование с членами Независимой экспертной комиссии, рассмотрение документов на заседании республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.
- В этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по докторантуре – 60 стипендий. Количество грантов на технические и IT-специальности увеличено до 60%, - рассказали в ведомстве.
Основной акцент делается на подготовке инженерно-технических кадров:
  • «Инженерные системы и сети»,
  • «Авиационная и аэрокосмическая техника. Управление воздушным движением»,
  • «Аналитика больших данных»,
  • «Технология новых материалов»,
  • «Управление базами данных»,
  • «Авиационная техника и технологии»,
  • «Машиностроение»,
  • «Промышленная автоматизация» и другие.
Всего в этом году перечень приоритетных специальностей по программе предусматривает 92 специальности для академического обучения и 158 – для прохождения стажировки.