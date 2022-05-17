Приём документов по программе «Болашак» начнётся 23 мая
Заявки принимаются до 14 октября на Egov.kz, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото Bolashaq в Facebook
В пресс-службе министерства образования и науки Казахстана сообщили, что 23 мая стартует приём документов по международной программе «Болашак». Приём документов для прохождения стажировки продлится с пятого сентября до 14 октября.
Сам отбор пройдёт с 30 мая по 30 ноября в три тура: комплексное тестирование, персональное собеседование с членами Независимой экспертной комиссии, рассмотрение документов на заседании республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.
- В этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по докторантуре – 60 стипендий. Количество грантов на технические и IT-специальности увеличено до 60%, - рассказали в ведомстве.
Основной акцент делается на подготовке инженерно-технических кадров:
«Инженерные системы и сети»,
«Авиационная и аэрокосмическая техника. Управление воздушным движением»,
«Аналитика больших данных»,
«Технология новых материалов»,
«Управление базами данных»,
«Авиационная техника и технологии»,
«Машиностроение»,
«Промышленная автоматизация» и другие.
Всего в этом году перечень приоритетных специальностей по программе предусматривает 92 специальности для академического обучения и 158 – для прохождения стажировки.