В регионе отмечают низкое качество знаний учащихся, особенно по физике, математике и естествознанию, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Все школы Уральска перешли на обучение в штатном режиме. Некоторые - на трёхсменку Иллюстративное фото из архива "МГ" В марте этого года председатель комитета дошкольного и среднего образования Минобразования Казахстана Гульмира Каримова отметила, что в Атырауской области наблюдается самое низкое качество школьного образования. Редакция «МГ» отправила запрос в управление образования Атырауской области с вопросами: с чем они это связывают и какие меры предпринимают для исправления ситуации. В ответе говорится, что за последние десять лет 100% учащихся, независимо от успеваемости, показывают низкое качество образования (в 2019 году - 54%, в 2020 году - 54%). Наблюдается низкое качество их знаний, особенно по физике, математике и естествознанию.
- В 2021-2022 учебном году организации образования области предоставили заявку на 420 молодых специалистов. Для решения дефицита кадров проводится совместная работа с высшими учебными заведениями: Атырауским университетом имени Х.Досмухамедова, Казахским Национальным женским педагогическим университетом, Западно-Казахстанским государственным университетом имени М.Утемисова, Актюбинским региональным государственным университетом имени К.Жубанова. Ведётся работа по распределению выпускников вузов, - ответила в запросе исполняющая обязанности руководителя управления образования Атырауской области Айнагуль Дюсекенова.
Для обеспечения садов и школ молодыми специалистами акимат региона выделяет образовательные гранты. В 2017 году на педагогические специальности выделено 178 грантов, в 2018 году - 159, в 2019 году - 53, в 2020 году – 43, 2021 году - 88 грантов. По программе в область приглашают 651 педагога из других регионов страны.