Всадника, который повредил машину, ещё ищут, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Лошадь упала на машину: участников кокпара ищет полиция Алматинской области Кадр с видео krisp_almaty/Instagram Видео появилось в социальных сетях накануне. В описании говорилось, что участники игры громили стоящие на улицах Каскелена автомобили и запрещали прохожим снимать их. На кадрах видно, как одна из лошадей спотыкается и падает на капот автомобиля. Там же оказывается туша козла. В пресс-службе департамента полиции Алматинской области 16 мая сообщили, что ведут розыск организатора и участников. 17 мая стало известно, что организатор и три участника игры задержаны.
- Кокпар организовал 66-летний житель Каскелена по случаю дня рождения племянника. Конная игра проходила в поле на окраине Каскелена, но позднее переместилась на городские улицы, - рассказали в ведомстве.
Задержанных привлекают к ответственности по статьям «Мелкое хулиганство» и «Создание препятствий для транспортных средств». Поиски других участников, в том числе повредившего автомобиль, продолжаются.