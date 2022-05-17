– Мы постоянно проживаем на даче в районе Телецентра. Всю зиму сюда вывозили горы снега, а весной выяснилось, что не только снега. Полиэтиленовые пакеты словно подснежники разлетелись по всей окраине. Чего только там нет... шкуры, трупы кошек и собак, пластиковые бутылки, даже автомобильные шины встречаются. В жару смрад стоит, что дышать нечем, - возмущается житель города Ярослав.

– Однако сейчас из-за подъёма уровня воды на реке Чаган санитарная очистка территории приостановлена. По мере высыхания почвы работа будет продолжена. Собранные отходы вывозятся на мусорный полигон, - сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

В редакцию «МГ» обратились жители дач в районе Телецентра. Именно здесь расположен полигон, куда на протяжении зимнего периода вывозили снег. По словам людей, вместе со снегом сюда вывозились и бытовые отходы, собранные с городских улиц. А когда снег растаял, мусор стал разлетаться по всему дачному обществу.Дачники подчеркивают, что такая ситуация повторяется из года в год. Стоит отметить, что вывозом снега занималось ТОО «Жайык таза кала», в пресс-службе которого сообщили, что сотрудники предприятия приступили к уборке территории.К слову, собранный мусор вывозится на территорию полигона в районе посёлка Асан.