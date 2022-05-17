На этот раз сельчане подали в суд на ТОО «ЗапКаз РЭК», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В редакцию «МГ» обратился житель Жангалинского района Елжас Жумасейтулы. Он рассказал, что 30 марта в селе Киши Айдархан упали опоры линии электропередач, в результате чего погибли четыре коровы, две из которых на днях должны были отелиться. В случившемся сельчанин винит районную РЭК, так как столбы были изношенные и заменять их никто не стал, хотя люди не раз говорили об этом.
– Две погибшие коровы принадлежат нам, две - соседу. В 2020 году был аналогичный случай, погибли две коровы. Но мы тогда не стали писать заявление, простили. В феврале этого года на собрании с акимом села мы поднимали этот вопрос, говорили, что опоры изношены и в любой момент могут упасть. Глава районного РЭК обещал, что отремонтирует их, но ничего не изменилось. И вот спустя два года инцидент вновь повторился, но на этот раз мы решили идти до конца. Ведь животноводство - это основной источник заработка сельчан, это огромный труд держать скот, да и расходы большие. Тем более две коровы должны были на днях отелиться, - говорит Елжас Жумасейтулы.
Мужчина написал досудебную претензию в ТОО «ЗапКаз РЭК», однако ответа на своё письмо не дождался и тогда решил обратиться в суд. Дело уже рассматривается. Свой ущерб мужчина оценил в 900 тысяч тенге за две коровы, а его односельчанин - в 800 тысяч тенге. Елжас Жумасейтулы говорит, что на суде представители компании заявили, что столбы упали из-за шквального ветра, однако представители ЧС на суде эту информацию не подтвердили, и тогда ответчики заявили, что виноваты сами сельчане, которые отправляют скот на вольный выпас и не следят на ним.
– Это случилось в обеденное время. В тот день скот пас мой отец, он отлучился буквально на полчаса. Хорошо, мы готовы заплатить штраф за нарушение правил выпаса скота. А вдруг там ходили бы люди или дети игрались бы? Случилась бы трагедия, или ответственная компания ждёт смертельного случая, чтобы начать что-то делать? - возмущается Елжас.
Между тем в ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» сообщилил, что правила выпаса сельскохозяйственных животных определяет каждый регион в отдельности. Что касается нашей области, то здесь их утверждает маслихат.
– Если следовать букве Закона, отбросив эмоции, то в правилах чёрным по белому сказано: не допускается выпас сельскохозяйственных животных на землях общего пользования. К которым, стоит отметить, относятся и линии электропередач, являющиеся инженерными системы общего пользования, и участок, на котором расположены воздушные линии, является охранной зоной объектов электрических сетей. Что касается аварийного состояния линий, то ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» было образовано в 2021 году. В планах предприятия капитальный ремонт и восстановление линий электропередач. В прошедший осеннее-зимний период реконструкция была проблематична по причине сложных погодных условий, - рассказали в компании.
В ТОО подчеркнули, что ответственность за выпас скота в ненадлежащем месте и как следствие попадание в различные ЧП, лежит на самом владельце.
– Об этом ясно сказали и специалисты министерства сельского хозяйства и правила, регулирующие выпас животных. Не будет лишним напомнить, что бесхозный выпас скота влечёт штраф и привлечение к ответственности по закону. А также вспомнить различные ДТП с участием животных, в результате которых гибли люди. В результате халатности владельцев, которых не пугают ни штрафы, ни груз вины за жизни населения. Стоит ещё и внимательно отнестись к местам выпаса скота, так как было бы нелепо огородить линии электропередач, которые протянуты по всему Казахстану. А материальные претензии к государству, в том числе электросетевой компании, это попытка возместить ущерб, который владельцы нанесли себе собственноручно, - заявили в ТОО "Западно-Казахстанская РЭК".
Отметим, что 10 мая в Пятимарском сельском округе Жангалинского района пять коров погибли
от поражения электрическим током, источником которого стали упавшие столбы.
К слову, изношенность линий электропередач в ЗКО составляет 82%.
Аскар Гайсин
