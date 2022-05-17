В министерстве заверили, что по качеству строительно-монтажных работ замечаний нет, однако сроки были продлены из-за необходимости изменения отдельных проектных решений, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В редакцию «МГ» обратились жители Атырауской области. Они считают, что ремонт трассы ведётся не на должном уровне. Мы отправили запрос в министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и спросили: есть ли нарекания по ремонту трассы? Были ли за время ремонта трассы выявлены недобросовестные подрядчики? И на каком этапе сейчас реконструкция?
В ведомстве ответили, что протяжённость реконструируемого участка Атырау - Астрахань составляет 277 километров. Стоимость работ – 89,8 млрд тенге.
- За счёт республиканского бюджета проводится реконструкция участка протяжённостью 60 километров (выделено 22 миллиарда тенге), который был разбит на два участка. Первый - 40 километров, второй - 20 километров. Подрядчиком выступает «Сине Мидас Строй». На сегодня 20 километров сдали в эксплуатацию, 40 километров на стадии завершения. В 2021 году обеспечен проезд по асфальтобетонному покрытию. Качество ремонтных работ на данном участке соответствует всем необходимым техническим требованиям. В этом году остались завершающие работы по верхнему слою и обустройство дороги (знаков и разметок), - говорится в ответе на запрос.
Сообщается, что в 2020 году на участке (616 - 833 километры) выполнены земляные работы объёмом 1,72 млн кубометров, установили 14 водопропускных труб. С учётом выплаты авансового платежа освоено 11 млрд тенге.
В 2021 году была поставлена задача открыть движение на 92 километрах. До 2022 года обеспечили проезд на 60 километров. В связи с необходимостью внесения корректировок, предусмотренные планы работ перенесли на этот год. Стоит отметить, что стройматериалы поставляются из Актюбинской области (карьер Мугалжар). С учётом выплаты авансового платежа освоено 15,7 млрд тенге. Над дорогой работают подрядчики «Сине Мидас Строй», «Тодини», «Ант Иншаат» и «Лянкяран».
- Касательно качества строительно-монтажных работ, замечаний нет, однако сроки были продлены, так как на существовавшие ранее планы повлияла необходимость изменения отдельных проектных решений и пандемия. Сроки завершения проекта были детально изучены и подтверждены Службой технического надзора. На этих участках недобросовестных подрядных организаций нет. В случае выявления нарушений по качеству проводимых работ и материалов дефекты будут устранены за счет подрядчика, - поясняется в ответе.
К слову, мнение экспертов касательно того, что данная местность является песчаной, не соответствует действительности.
- Реконструкцию дороги Атырау - Астрахань планируется завершить в 2023 году. Разработка проектно-сметной документации, устройство асфальтобетонного или бетонного покрытия ведется аккредитованными проектными организациями. При проектировании соблюдаются все строительные нормы и правила. Расчёт дорожных одежд выполнятся согласно модулям упругости слоев основания дорожной одежды и подстилающего грунта. Кроме того, получено заключение государственной экспертизы, - сообщает МИИР.
Отмечается, что в случае выявления дефектов на участке, подрядные организации обязуются выполнять восстановительные работы за свой счёт. Гарантийный период введённых в эксплуатацию участков составляет три года. Ежегодно при проведении весенне-осеннего осмотра автомобильных дорог ведется мониторинг участков на гарантийном периоде.
Напомним, казахстанцы обратили свое внимание на проблему автодороги Атырау - Астрахань в 2016 году. Тогда эту трассу раскритиковал российский актер и шоумен Станислав Ярушин. Он сказал: «такой ужасной дороги в жизни не видел
». В МИИР сразу отреагировали на эти слова и сообщили
, что в 2021 году сдадут участки протяжённостью 92 километра. Остальные работы на оставшихся 185 километров планируется завершить в 2022 году. В апреле этого года Ускенбаев поручил подчинённым оставаться на дороге Атырау - Астрахань до завершения реконструкции
.
