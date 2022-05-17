На обсуждении присутствовали члены общественного совета ЗКО, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Темой обсуждения стал предстоящий республиканский референдум, который состоится пятого июня. Председатель общественного совета ЗКО Ербол Салыков отметил, что после референдума изменится треть основных статей закона и тогда Конституция будет носить совершенно новый характер.
По словам члена общественного совета Хайдара Капанова, референдум необходим для избавления от старой политической системы, и для создания нового формата взаимодействия государства и общества.
- На мой взгляд, главное в изменениях, это устранение всех норм по статусу первого президента Елбасы, при этом есть конституционная статья, которая гарантирует неприкосновенность экс-президента. Основная проблематика земельного кодекса. Важно, чтобы землями не могли владеть иностранцы. Учреждение конституционного суда, как судебного органа, вместо конституционного совета, теперь восстанавливается право каждого из нас, вправе обращаться каждый, кто на уровне района, города и области подавал апелляции. Теперь он сможет напрямую защищать свои права. Важно, что сможем косвенно избирать акимов областей при согласии маслихатов, - отметил Хайдар Капанов.
Член общественного совета ЗКО Алтынай Искалиева пояснила, что многие простые люди не понимают, что такое референдум.
- Нужно внести уточнения, по земле, смертной казни, чтобы люди понимали о чём идёт речь. Обращения в конституционный суд и защита прав, нужно объяснить, какая часть людей будет обращаться. Если рассматривать всё это, то возникают вопросы у людей. Мы должны провести референдум, если поддерживаем президента. Мало времени абсолютно. Вопрос про язык, в этих конституционных реформах он не рассматривается, поэтому не нужно распыляться на этом. Высказывайте своё мнение и самое важное проголосовать, - сказала Алтынай Искалиева.
Она отметила, что изменения будут и внесут в жизнь каждого из нас новую струю. Референдум - это нужное дело.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
