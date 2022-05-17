- В обеденное время родители вместе с четырёхлетним мальчиком поехали за грибами в горную местность. В какой-то момент они заметили отсутствие играющего возле машины ребёнка. Порядка трёх часов взрослые искали его самостоятельно, затем обратились за помощью в ДЧС, - рассказали в пресс-службе департамента.

Фото: ДЧС Алматинской области Информация о пропаже ребёнка поступила в 20:30 16 мая.Ребёнка искали более ста человек. В итоге мальчика нашли в 23:30 в трёх километрах от места пропажи. После обследования медиков его передали родителям.