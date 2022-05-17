Иллюстративное фото из архива "МГ" Повара одного из элитных ресторанов 1973 года рождения задержали на рабочем месте после того, как он продал гашиш оперативникам. При обыске в его доме обнаружили ещё наркотики, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы. Во втором случае задержана повар 1980 года рождения. При ней был пакет порошкообразным веществом. Что это был за наркотик, установит экспертиза. По обоим фактам ведётся уголовное производство. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.