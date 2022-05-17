Летняя подработка: какие бывают вакансии для подростков в Казахстане
Платформа HeadHunter дала рекомендации для желающих трудиться летом подростков, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Аналитики платформы отмечают, что в Казахстане всё больше подростков в возрасте от 14 до 17 лет задумываются о летней подработке. Средняя заработная плата, которая их ждёт - от 50 до 110 тысяч тенге. Количество резюме соискателей старше 14 лет выросло за год почти вдвое.
Какие компании готовы брать на работу подростков?
Проще всего будет подросткам с навыками и опытом работы. На рынке ценятся знания языков программирования, вёрстки, дизайна, SMM, опыт ведения групп в соцсетях, работы с цифрами и таблицами.
- Укажите эти навыки в резюме. Приложите к резюме портфолио, дайте ссылки на проекты или группы, которые вели. Ищите подходящие вакансии по названию — SMM-специалист, дизайнер, тестировщик и тому подобное. Или по отрасли компании, например: «Информационные технологии», «Маркетинг», - рекомендуют в HH.
Если же опыта нет, можно найти подработку в гостиницах, кафе, ресторанах, кейтеринг-компаниях. Это может быть постоянная или временная работа в качестве помощников хостес и официантов.
- Раз опыта нет, будьте готовы на собеседовании выделиться личными качествами: желанием работать, ответственностью, умением быстро учиться, доброжелательностью к людям и способностью к работе в команде, - советуют специалисты.
Как родителю обезопасить своего ребёнка
Поначалу необходимо просматривать объявления о вакансиях вместе с подростком. Следует рассказать ему о признаках сомнительного работодателя:
Для устройства на работу нужно оплатить первоначальный взнос, перевести деньги в некий фонд, посетить платный тренинг. Это 100% мошенническая схема.
В объявлении не указано название фирмы и/или должность. Под обтекаемыми формулировками «крупная международная компания» и «требуются сотрудники в офис» таятся вакансии сетевого маркетинга.
Подростку без опыта обещают подозрительно высокую зарплату. Либо мошенничество, либо работа связана с криминалом.
Родителям вместе с подростками стоит поискать информацию о компании в сети.
