Чиновник будет отбывать наказание в колонии минимальной безопасности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 11 лет тюрьмы запросил прокурор для экс-замакима Атырауской области Нурлан Таубаев и Тимур Басаров Сегодня, 17 мая, в специализированном межрайонном уголовном суде Атырау огласили приговор в отношении первого заместителя акима области Нурлана Таубаева и руководителя управления строительства Тимура Басарова. Они обвинялись в совершении преступления по статье «Покушение на получение взятки в особо крупном размере». Приговор огласила судья Зарема Хамидуллина. Нурлан Таубаев признан виновным и приговорён к лишению свободы сроком на 10 лет. Тимур Басаров также признан виновным, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Наказание теперь уже экс-чиновники будут отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности. Кроме этого осужденным пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе. Из материалов дела следует, что в июле 2020 года акиматом Атырауской области принято решение о строительстве больницы в городе Кульсары Жылыойского района. Строительные работы выполнялись ТОО «БКК». Нурлан Таубаев, являясь заместителем акима области и курируя сферу строительства, встретился с заместителем директора ТОО «БКК» и потребовал взятку в размере 10% от суммы договора. Позже сумма взятки при участии подсудимого Басарова была оговорена в размере 7% - 185 миллионов тенге.
– Таубаев поручил подсудимому Басарову забрать денежные средства. После чего Басаров получил от потерпевшего взятку в размере 185 миллионов тенге. При передаче взятки он был задержан сотрудниками антикоррупционной службы. Вина осуждённых полностью доказана признательными показаниями свидетелей, потерпевшего Тлемисова, Басарова, протоколом осмотра места происшествия, личного обыска Басарова, записями с видеокамер ресторана, областного акимаата, аудиозаписями между Басаровым и Тлемисовым, Басаровым и Таубаевым и протоколами очных ставок, - отметила Зарема Хамидуллина.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток со дня оглашения. 10 сентября 2020 года первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев и руководитель областного управления строительства Тимур Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки. Позже адвокат заместителя акима Игорь Вранчев прокомментировал задержание чиновника. Сам Нурлан Таубаев тогда опроверг свою причастность к совершению коррупционного преступления. В апреле прошлого года началось главное судебное разбирательство над экс-чиновниками. Ранее прокурор попросил суд назначить наказание Таубаеву в виде 11 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, а Басарову – 8 лет и 5 месяцев лишения свободы с тем же пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.