– Таубаев поручил подсудимому Басарову забрать денежные средства. После чего Басаров получил от потерпевшего взятку в размере 185 миллионов тенге. При передаче взятки он был задержан сотрудниками антикоррупционной службы. Вина осуждённых полностью доказана признательными показаниями свидетелей, потерпевшего Тлемисова, Басарова, протоколом осмотра места происшествия, личного обыска Басарова, записями с видеокамер ресторана, областного акимаата, аудиозаписями между Басаровым и Тлемисовым, Басаровым и Таубаевым и протоколами очных ставок, - отметила Зарема Хамидуллина.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток со дня оглашения. 10 сентября 2020 года первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев и руководитель областного управления строительства Тимур Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки. Позже адвокат заместителя акима Игорь Вранчев прокомментировал задержание чиновника. Сам Нурлан Таубаев тогда опроверг свою причастность к совершению коррупционного преступления. В апреле прошлого года началось главное судебное разбирательство над экс-чиновниками. Ранее прокурор попросил суд назначить наказание Таубаеву в виде 11 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, а Басарову – 8 лет и 5 месяцев лишения свободы с тем же пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
