Всего до 2025 года платными будут четыре тысячи километров автодорог страны, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства сообщил, что для снижения нагрузки на республиканский бюджет внедряется платность на участках, где прошла реконструкция с уширением проезжей части дорог.
- Для дальнейшего перевода автодорог на самосодержание, рассматривается вопрос введения платности для грузовых транспортных средств на участках автодорог второй категории протяжённостью 2,5 тысячи километров после приведения их в нормативное состояние и с учётом общественного мнения, - доложил Ускенбаев.
Текущий и средний ремонт сейчас проходит на дорогах:
  • Кызылорда - Аральск,
  • Актобе - Уральск,
  • Актобе - Оренбург,
  • Кайнар - Бишкек,
  • Жетибай - Шетпе - Бейнеу - Акжигит,
  • Павлодар - Семей,
  • Северный обход в Нур-Султане,
  • Уральск - Саратов,
  • Кокшетау - Петропавловск,
  • Нур-Султан - Атбасар,
  • Павлодар - Омск,
  • Семей - Калбатау.
До конца 2025 года планируется дополнительно ввести платность на участках автодорог первой и второй категорий протяжённостью четыре тысячи километров по мере завершения их реконструкции.