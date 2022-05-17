Ряд дорог могут стать платными для грузовых авто в Казахстане
Всего до 2025 года платными будут четыре тысячи километров автодорог страны, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства сообщил, что для снижения нагрузки на республиканский бюджет внедряется платность на участках, где прошла реконструкция с уширением проезжей части дорог.
- Для дальнейшего перевода автодорог на самосодержание, рассматривается вопрос введения платности для грузовых транспортных средств на участках автодорог второй категории протяжённостью 2,5 тысячи километров после приведения их в нормативное состояние и с учётом общественного мнения, - доложил Ускенбаев.
Текущий и средний ремонт сейчас проходит на дорогах:
Кызылорда - Аральск,
Актобе - Уральск,
Актобе - Оренбург,
Кайнар - Бишкек,
Жетибай - Шетпе - Бейнеу - Акжигит,
Павлодар - Семей,
Северный обход в Нур-Султане,
Уральск - Саратов,
Кокшетау - Петропавловск,
Нур-Султан - Атбасар,
Павлодар - Омск,
Семей - Калбатау.
До конца 2025 года планируется дополнительно ввести платность на участках автодорог первой и второй категорий протяжённостью четыре тысячи километров по мере завершения их реконструкции.
