- Для дальнейшего перевода автодорог на самосодержание, рассматривается вопрос введения платности для грузовых транспортных средств на участках автодорог второй категории протяжённостью 2,5 тысячи километров после приведения их в нормативное состояние и с учётом общественного мнения, - доложил Ускенбаев.

Кызылорда - Аральск,

Актобе - Уральск,

Актобе - Оренбург,

Кайнар - Бишкек,

Жетибай - Шетпе - Бейнеу - Акжигит,

Павлодар - Семей,

Северный обход в Нур-Султане,

Уральск - Саратов,

Кокшетау - Петропавловск,

Нур-Султан - Атбасар,

Павлодар - Омск,

Семей - Калбатау.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства сообщил, что для снижения нагрузки на республиканский бюджет внедряется платность на участках, где прошла реконструкция с уширением проезжей части дорог.Текущий и средний ремонт сейчас проходит на дорогах:До конца 2025 года планируется дополнительно ввести платность на участках автодорог первой и второй категорий протяжённостью четыре тысячи километров по мере завершения их реконструкции.