– 39-летняя женщина потеряла много крови. Были порваны сосуды и мышцы заднего прохода, ей предстоит долгая реабилитация. Сегодня её жизни ничего не угрожает, она переведена из реанимации в палату, - сообщили в районной больнице.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Вопиющий случай произошёл 16 мая в одном из районов ЗКО. Пьяный сельчанин сначала жестоко избил свою супругу, а потом изнасиловал её металлической тростью. Женщину в тяжёлом состоянии доставили в районную больницу, где её экстренно прооперировали.Пострадавшая отказалась писать заявление на своего супруга. Факт подтвердили в департаменте полиции ЗКО. По информации ведомства, начато досудебное расследование по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», назначены все необходимые экспертизы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.