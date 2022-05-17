- С первого апреля по 31 мая на территории Урало-Каспийского бассейна проводится ОПМ с целью выявления, предупреждения и пресечения незаконного оборота рыбы. На республиканских, областных, городских, полевых дорогах и на берегах рек и Каспийского моря функционируют 39 мобильных групп. Ведётся наблюдение 19 камерами, расположенных на берегу реки Урал, - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, с начала оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2022» выявили более 210 правонарушений. Возбуждено 18 уголовных дел: два по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов» и 16 по статье 339 УК РК «Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов».28 апреля атырауские полицейские при проведении обыска по месту жительства 36-летней женщины изъяли 15,8 килограммов осетровых и пять килограммов частиковых рыб. Начато досудебное расследование.