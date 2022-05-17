Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Полетевшие по подаренным путёвкам в Дубай алматинцы попались на поддельных ПЦР-справках Иллюстративное фото с сайта Pixabey В Бюро национальной статистики сообщили, что в первом квартале этого года в Казахстан прибыли 4 108 человек, выбыли – 5 281 человек. То есть сальдо миграции за этот период отрицательное. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 86%, выбывших – 80,8% от общего числа мигрантов. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трёх мегаполисах страны:
  • Нур-Султан - 7 523 человека,
  • Алматы - 8 278 человек,
  • Шымкент - 866 человек.
