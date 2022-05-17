Нур-Султан - 7 523 человека,

Алматы - 8 278 человек,

Шымкент - 866 человек.

Иллюстративное фото с сайта Pixabey В Бюро национальной статистики сообщили, что в первом квартале этого года в Казахстан прибыли 4 108 человек, выбыли – 5 281 человек. То есть сальдо миграции за этот период отрицательное. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 86%, выбывших – 80,8% от общего числа мигрантов. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трёх мегаполисах страны: