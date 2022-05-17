- Силами ДЧС проводились погружения на дно Каспийского моря на глубину три метра. На месте работала группа психологической службы, помощь оказана 10 близким погибших, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Фото: ДЧС Мангистауской области Трагедия произошла вечером 16 мая на побережье Каспия в Актау. Четверо парней зашли в воду со скалистой части берега, где купание запрещено. Одного из тонувших парней спас очевидец. Его доставили в больницу, после осмотра медиков парень 1996 года рождения был отпущен домой. Трое его друзей (все 1999 года рождения, двое из них жители Караганды, один местный житель) утонули.Тела троих погибших извлекли из воды.