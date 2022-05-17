Одного тонувшего спас прохожий, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Трое парней утонули в Каспийском море Фото: ДЧС Мангистауской области Трагедия произошла вечером 16 мая на побережье Каспия в Актау. Четверо парней зашли в воду со скалистой части берега, где купание запрещено. Одного из тонувших парней спас очевидец. Его доставили в больницу, после осмотра медиков парень 1996 года рождения был отпущен домой. Трое его друзей (все 1999 года рождения, двое из них жители Караганды, один местный житель) утонули.
- Силами ДЧС проводились погружения на дно Каспийского моря на глубину три метра. На месте работала группа психологической службы, помощь оказана 10 близким погибших, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.
Тела троих погибших извлекли из воды.