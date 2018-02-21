На должность акима Аксая претендуют три человека

Среди кандидатов одна женщина, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Выборы пройдут 1 марта. Свои кандидатуры на кресло градоначальника выдвинули акимы Александровского и Аксуского сельских округов Замир МУРЗАГАЛИЕВ и Наталья ХАЙРАНБАЕВА. Третьим соискателем должности градоначальника стал заместитель акима Зеленовского района Амангельды ТУГУЗБАЕВ. Свои предвыборные программы кандидаты в акимы опубликовали в местных газетах. Выбирать акима города Аксай будут депутаты районного маслихата. Следует отметить, что с момента получения Аксая статуса моногорода в 2013 году и п