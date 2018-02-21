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Социум

На должность акима Аксая претендуют три человека

Среди кандидатов одна женщина, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Выборы пройдут 1 марта. Свои кандидатуры на кресло градоначальника выдвинули акимы Александровского и Аксуского сельских округов Замир МУРЗАГАЛИЕВ и Наталья ХАЙРАНБАЕВА. Третьим соискателем должности градоначальника стал заместитель акима Зеленовского района Амангельды ТУГУЗБАЕВ. Свои предвыборные программы кандидаты в акимы опубликовали в местных газетах. Выбирать акима города Аксай будут депутаты районного маслихата. Следует отметить, что с момента получения Аксая статуса моногорода в 2013 году и п
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На должность акима Аксая претендуют три человека
Среди кандидатов одна женщина, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Фото из архива "МГ" Выборы пройдут 1 марта. Свои кандидатуры на кресло градоначальника выдвинули акимы Александровского и Аксуского сельских округов Замир МУРЗАГАЛИЕВ и Наталья ХАЙРАНБАЕВА. Третьим соискателем должности градоначальника стал заместитель акима Зеленовского района Амангельды ТУГУЗБАЕВ. Свои предвыборные программы кандидаты в акимы опубликовали в местных газетах. Выбирать акима города Аксай будут депутаты районного маслихата. Следует отметить, что с момента получения Аксая статуса моногорода в 2013 году и появления такой должности как аким города, на этом посту уже сменилось четыре руководителя. «Долгожителем» из них стал Кайрат УТЕГЕНОВ, пробывший мэром Аксая почти два года. Сейчас он занимает пост заместителя акима Бурлинского района. Его приемник Жеткин ЕРМУКАНОВ в июле 2016 года уволился по собственному желанию, а сменившая его Айымгул ТРЖАНОВА спустя пару месяцев была отстранена от занимаемой должности из-за административного взыскания. 14 февраля 2017 года в Аксае вновь прошли выборы. Но депутаты районного маслихата, участвовавшие в них, не смогли прийти к единому мнению, их голоса разделились 50 на 50. По этой причине выборы были перенесены. 14 апреля прошлого года депутаты все же избрали акима. Им стал 57-летний Бегимжан Джармухамбетов, занимавший должность и.о. акима Аксая.  
выборы акима Аксая

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