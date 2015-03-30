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Социум

На довыборах в областной маслихат победил бывший замакима ЗКО

Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на областную избирательную комиссию ЗКО. Сегодня, 30 марта, стало известно, что большинством голосов на довыборах в областной маслихат победил выдвиженец от партии "Нур Отан", зампред партии Серик СУЛЕЙМЕН. - За Серика СУЛЕЙМЕНА было отдано 84,2% голосов, за преподавателя ЗКГУ им. М. Утемисова Кайыржана НУРМУХАНОВА - 15,8% голосов, - рассказал председатель областной избирательной комиссии Гайса КАПАКОВ. К слову, Кайыржан НУРМУХАНОВ самовыдвигался. Напомним, депутата выбирали вместо выбывшего народного избранника от избирательного ок
Анэль Кайнеденова
На довыборах в областной маслихат победил бывший замакима ЗКО
Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на областную избирательную комиссию ЗКО.
СЕРИК СУЛЕЙМЕН
СЕРИК СУЛЕЙМЕН
Сегодня, 30 марта, стало известно, что большинством голосов на довыборах в областной маслихат победил выдвиженец от партии "Нур Отан", зампред партии Серик СУЛЕЙМЕН. - За Серика СУЛЕЙМЕНА было отдано 84,2% голосов, за преподавателя ЗКГУ им. М. Утемисова Кайыржана НУРМУХАНОВА - 15,8% голосов, - рассказал председатель областной избирательной комиссии Гайса КАПАКОВ. К слову, Кайыржан НУРМУХАНОВ самовыдвигался. Напомним, депутата выбирали вместо выбывшего народного избранника от избирательного округа №27 гендиректора АО "Уральскнефтегазгеология" Алибека БАЕСОВА. Вчера, 29 марта, в Казахстане прошли довыборы в городские, районные и областные маслихаты. В ЗКО депутатов выбирали в областной и 4 районных маслихата.
депутат Серик Сулеймен

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