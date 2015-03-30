На довыборах в областной маслихат победил бывший замакима ЗКО

Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на областную избирательную комиссию ЗКО. Сегодня, 30 марта, стало известно, что большинством голосов на довыборах в областной маслихат победил выдвиженец от партии "Нур Отан", зампред партии Серик СУЛЕЙМЕН. - За Серика СУЛЕЙМЕНА было отдано 84,2% голосов, за преподавателя ЗКГУ им. М. Утемисова Кайыржана НУРМУХАНОВА - 15,8% голосов, - рассказал председатель областной избирательной комиссии Гайса КАПАКОВ. К слову, Кайыржан НУРМУХАНОВ самовыдвигался. Напомним, депутата выбирали вместо выбывшего народного избранника от избирательного ок