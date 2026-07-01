На Эвересте найдено тело альпиниста, погибшего 30 лет назад

Тело альпиниста, известного всему миру как «Зеленые ботинки», спустя почти 30 лет на Эвересте удалось официально опознать. Результаты ДНК-экспертизы подтвердили, что погибшим был индийский альпинист Дордже Моруп, которому на момент трагедии было 47 лет, передает МойГород со ссылкой на BILD

Личность мужчины подтвердили в Индо-тибетской пограничной полиции (ITBP). В ведомстве сообщили, что этим летом планируется эвакуация его останков из так называемой «зоны смерти» — участка Эвереста, расположенного на высоте более 8000 метров. Сейчас полиция занимается поиском компании, имеющей опыт проведения подобных высотных операций.

Дордже Моруп погиб 10 мая 1996 года во время восхождения на Эверест по северному маршруту. Он входил в группу из шести человек. Когда альпинисты попали в мощную снежную бурю недалеко от вершины, трое участников экспедиции приняли решение вернуться. Моруп продолжил путь вместе с двумя товарищами, однако вскоре все трое погибли.

Из-за крайне сложных условий и высокого риска спасательных работ тело альпиниста так и не удалось спустить с горы. Более 30 лет оно оставалось на склоне Эвереста, а снег и лед сохранили его практически в неизменном состоянии. За это время «Зеленые ботинки» стали одним из самых известных ориентиров для альпинистов, поднимающихся к вершине по Северо-восточному гребню.

Долгие годы личность погибшего вызывала споры. Многие считали, что под именем «Зеленые ботинки» скрывается другой участник той же экспедиции — индийский альпинист Цеванг Палджор, погибший в возрасте 28 лет. Однако проведенная ДНК-экспертиза поставила точку в этом вопросе.