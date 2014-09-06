Сегодня, 6 сентября, на площади Абая прошел фестиваль цветов.cvety1На сегодняшнем фестивале приняли участие коллективы городских общеобразовательных и музыкальных школ, детских садов, а также центров дополнительного образования. Особенной популярностью у ребятни пользовались герои из известного мультика: Крох, Нюша и прочие. cvety2Не менее популярными оказались и герои из старых всем известных сказок. Так, с Красной шапочкой и веселым волком желали сфотографироваться многие горожане. cvety3 Но самое большее количество поделок было с участием мультяшной Маши. На всей цветочной выставке мы насчитали порядка 7 Маш. Самая маленькая забавно выглядывала из капустных листов. cvety4  - Сегодня на площади мы представляем центр дополнительного образования, а также совместно с художественными и музыкальными школами устроили небольшой островок творчества, - говорит директор ЦВР Умит ШАДЕЕВА. - Здесь выставлены работы наших детей: картины, поделки из бисера, интересные цветочные композиции, а также мы общими усилиями изготовили вот такое «Дерево изобилия», на котором есть все самое вкусное. Хотим поздравить наших уральцев с праздником и пожелать всего самого хорошего. cvety5 Многие посетители выставки не только с удовольствием разглядывали изделия и картины, но и приценивались. Особым спросом пользовались декоративные украшения из бисера. cvety6 Некоторые хотели показать не только красоту, но и оригинальность своих идей. Так девятиклассницы СОШ № 5 Асель ДОСМУХАМБЕТОВА и Сабина МУРЗАЛИЕВА показали, что интересный наряд можно сделать практически из любых подручных средств. - Я изготовила плащ из газет, -говорит Сабина. - В целом ушло примерно 20 газет и немного скотча. Украшением взяла живые цветы. Теперь на практике узнала, что газеты и правда сберегают тепло. cvety7 Также школьники представили фрагменты из казахских сказок. Ребята из СОШ № 13 устроились за гостеприимным дастарханом известного героя Алдара Косе. Как пояснили ребята, за столом Алдара Косе собрались дети разных национальностей. cvety8 Но самым интересным местом стала небольшая выставка "Экспо-2017". Здесь своих роботов, а также несколько проектов представили ребята из Назарбаев интеллектуальной школы. - При помощи вот такого проекта можно использовать силу ветра для выработки электроэнергии в тех местах Казахстана, где нет электросетей, - говорит ученик НИШ Виталий КОНСТАНТИНОВ. - Тем самым жизнь людей, проживающих в дальних селах, изменится в лучшую сторону, но при этом мы не затратим энергоресурсов из недр земли. Также сегодня мы хотим показать своих роботов, которые могут перевозить и поднимать грузы, собирать различные конструкции из цилиндров и кубов. Они у нас оснащены как гусеницами, так и передвигаются на колесах. Как пояснили ребята, в конце сентября они собираются принять участие в чемпионате Казахстана в Астане. cvety9 На выставку также пришли гости города во главе с акимом города Алтаем КУЛЬГИНОВЫМ. cvety10 Также на выставке свои работы предоставили студенты КАЗИИТУ. Каждый желающий мог прокатиться на необычном электромобиле, который может работать от солнечной энергии. И как объяснили ребята, автомобиль может ездить еще в течение 8 часов без подзарядки.