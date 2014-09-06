Инцидент произошел в районе стадиона имени Атояна, где сегодня пройдет концерт, посвященный Дню города, с участием звезд казахстанской эстрады, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». parkovka Напомним, УДП ДВД ЗКО заранее предупреждал водителей, что в День города парковка в районе стадиона и прилегающих к нему улицах будет запрещена, а движение будет организовано по параллельным улицам. Тем не менее, сегодня, 6 сентября, проезд на стадион был затруднен, в связи с чем административная полиция решила эвакуировать припаркованные в неположенном месте автомобили. Так, корреспонденты портала «Мой ГОРОД» стали свидетелями, как эвакуатор увозил несколько машин. К слову, машины увозили не на штрафстоянку, а их доставляли на парковку по улице Евразия. parkovka2 С одной из эвакуируемых машин вышел казус. Как только манипулятор поднял на воздух «Фольксваген-Гольф-2» с частными номерами, на место прибежал полицейский в парадной форме. Его коллегам ничего не оставалось, как дать приказ спустить машину на землю. Полицейский-водитель сел в свою машину и уехал. Напомним, концерт начнется в 19.30 на стадионе имени Атояна. Поздравить уральцев приглашены звезды эстрады Дильназ АХМАДИЕВА, Кайрат НУРТАС, Иван БРЕУСОВ, группа «101» и шоу «Массаган». Вход на концерт по пригласительным билетам, что, кстати, тоже взволновало посетителей, которые в надежде попасть на концерт столпились у ворот стадиона. parkovka3 parkovka4 parkovka5 parkovka6 parkovka7 parkovka8 parkovka9 parkovka10 parkovka11 parkovka12 parkovka13 parkovka14 Медет МЕДРЕСОВ  