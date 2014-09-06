Сегодня, 6 сентября, в День города, в историко-краеведческом музее была представлена реконструкция самой ценной находки местных археологов -  Золотой женщины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". zolotaya_zhenshina Напомним,  в 2012 году в Теректинском районе было найдено древнее захоронение, в котором обнаружили останки женщины из привилегированного слоя общества и двух "стражниц". После ряда лабораторных исследований было установлено, что захоронение относится к VI-V векам до нашей эры и является самым древним из "золотых" захоронений, найденных в Казахстане. Реконструкцией костюма занялся известный художник и реставратор Крым АЛТЫНБЕКОВ, основатель научно-реставрационной лаборатории ТОО "Остров Крым", что находится в Алматы. Мастеру удалось полностью воссоздать образ жрицы. - Сегодня то самое событие, которое мы так долго ждали. Два года назад нами было обнаружено захоронение Золотой женщины. Тогда мы не давали никаких комментариев, это было связано с тем, что нужно было провести целый комплекс исследований. За два года было проведено научное исследование, нужно было установить возраст, пол, обряд погребения и хронологию. Участвовали ученые из России, Германии и Японии, которые дали нам возможность установить точную датировку, это VI-V до нашей эры. Возраст погребенной 17-20  лет, - рассказал директор Западно-Казахстанского областного центра истории и археологии Мурат СДЫКОВ. Торжественную презентацию посетили руководители области и города, ветераны и почетные жители. Выставка открыта и для всех желающих. - Украшения Золотой женщин совершенно разные по изготовлению, по характеру и по смысловой нагрузке. Выделю самое основное - конусовидный головной убор, на конце убора есть изображение горного козла, аналогу этому убора нет. Свастиковидные бляшки, которые показывают ход солнца за сутки, а также браслеты со сценой терзания травоядного животного хищником. Кроме этого, были найдены височные подвески, которые являются символом плодородия, богатства и достатка. Все украшения демонстрируют высокое ювелирное качество, в общем, было найдено 119 изделий, - рассказывает Яна ЛУКПАНОВА, руководитель археологической экспедиции и научный сотрудник областного центра истории и археологии. На презентации выставлены предметы быта жрицы, золотые украшения, а также ее реконструкция и фотографии с раскопок. Само захоронение относят к сарматскому периоду. Также внимание привлекла реконструкция деревянного гребня, которому также нет аналогов. На гребне изображена батальная сцена того периода, между сарматами и персами. Памятник является захоронением представителя высшего социального слоя раннекочевнического общества, жившего здесь в к. VI нач V вв. до н.э. Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА