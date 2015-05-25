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Социум

На главном проспекте Актобе засняли убежавшего из зоопарка олененка

Очередной инцидент произошел в мини-зоопарке Актобе, который недавно уже становился объектом внимания сотен казахстанцев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На этот раз бдительные горожане сняли на видео, как из зверинца сбежал олененок - сосед того самого жирафа Твиги, который наделал много шума. На кадрах животное бегает по главному проспекту города Абылхаир хана, где и расположен частный мини-зоопарк, который принадлежит местному предпринимателю Борису Байжаркынову. Правда, сам бизнесмен утверждает, то ничего не знает о том, как мог вырваться из вольера олененок. Сейчас животное уж
gorod
На главном проспекте Актобе засняли убежавшего из зоопарка олененка
Очередной инцидент произошел в мини-зоопарке Актобе, который недавно уже становился объектом внимания сотен казахстанцев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
olen
olen
На этот раз бдительные горожане сняли на видео, как из зверинца сбежал олененок - сосед того самого жирафа Твиги, который наделал много шума. На кадрах животное бегает по главному проспекту города Абылхаир хана, где и расположен частный мини-зоопарк, который принадлежит местному предпринимателю Борису Байжаркынову. Правда, сам бизнесмен утверждает, то ничего не знает о том, как мог вырваться из вольера олененок. Сейчас животное уже перевезли в другое место. А что ему еще делать? Он же не хищник, - говорит Борис Байжаркынов. - Олень есть олень! Вон в Восточном Казахстане, откуда мы его привезли, тоже олени свободно гуляют в лесу. Видео из социальной сети Facebook qttQewiqVJI
проспект

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