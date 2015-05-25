На главном проспекте Актобе засняли убежавшего из зоопарка олененка

Очередной инцидент произошел в мини-зоопарке Актобе, который недавно уже становился объектом внимания сотен казахстанцев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На этот раз бдительные горожане сняли на видео, как из зверинца сбежал олененок - сосед того самого жирафа Твиги, который наделал много шума. На кадрах животное бегает по главному проспекту города Абылхаир хана, где и расположен частный мини-зоопарк, который принадлежит местному предпринимателю Борису Байжаркынову. Правда, сам бизнесмен утверждает, то ничего не знает о том, как мог вырваться из вольера олененок. Сейчас животное уж