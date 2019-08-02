На госгранице в ЗКО увеличена пропускная способность
Это было сделано из-за сезонного увеличения транспортного потока, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В комитете государственных доходов МФ РК сообщили, что пропускная способность АПП "Сырым" составляет 150 автомобильных транспортных средств - 75 на въезд и 75 на выезд. Инфраструктура позволяет запускать одновременно на территорию пункта пропуска не более четырех грузовых автомашин на въезд и четырех на выезд из РК для проведения контроля. В связи с увеличением автотранспортного потока фактически увеличено количество до 5 на въезд и 5 на выезд.
- Отметим, увеличение произошло по причине сезонного роста потока АТС с плодоовощной продукцией. Среднее количество грузов в мае и в первой половине июня на выезд составляло 150-180 в сутки, с 21 июня увеличилось до 250 автомобилей. Фактическая затрата времени на оформление сотрудниками ДГД составляет не более 2-3 минут. На 31 июля этого года наблюдалось скопление АТС порядка 160 единиц на экспорт, на нейтральной территории около 30 автотранспортных средств, - рассказали в комитете государственных доходов МФ РК.
По данным ведомства, за три дня перемещено автотранспортных средств:
29 июля - экспорт - 70, импорт - 40;
30 июля - экспорт – 60, импорт - 80;
31 июля - экспорт – 160, импорт - 40.
- Во избежание скопления грузовых АТС Департаментом государственных доходов по Западно – Казахстанской области и Войсковой части 2029 ПС КНБ РК внесены изменения и дополнения в схемы организации пропуска через Государственную границу Республики Казахстан лиц, транспортных средств, грузов и товаров в пункте пропуска «Сырым», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Согласно изменениям, при выезде из Республики Казахстан экспортный контроль проводится документально до заезда в пункт пропуска автотранспортных средств. Это позволило увеличить пропускную способность АПП «Сырым».
Автомобильный пункт пропуска «Сырым» ЗКО находится на расстоянии 60 км от города Уральск на международной трассе «М-32 Самара-Шымкент». Сопредельным пунктом пропуска в Российской Федерации является МАПП «Маштаково». Нейтральная полоса составляет порядка 1,5 км.
Деятельность пункта пропуска находится в ведении пограничной службы КНБ РК. Соответственно, контроль за въездом и выездом АТС на территорию пункта пропуска осуществляет пограничная служба. На территории пункта пропуска наряду с пограничным контролем (паспортный контроль, досмотр всех АТС, в том числе грузовых и легковых) осуществляется также экспортный контроль органами госдоходов по товарам, перемещаемым в рамках Евразийского экономического союза (Казахстан, Россия, Белоруссия, Киргизия, Армения).
Напомним, 31 июля водители фур пожаловались на то, что более суток стоят на границе. Очередь из большегрузов растянулась на несколько километров. В ДГД ЗКО пояснили, что очередь образовалась из-за большого потока машин.
