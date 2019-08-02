Иллюстративное фото с сайта alaytv.kz 1 августа в акимате области под председательством главы региона Ондасына Уразалина прошло заседание комиссии по выделению образовательных грантов на 2019–2020 учебный год. В нем приняли участие руководители управлений здравоохранения, образования, сельского хозяйства, физической культуры и спорта, культуры, архивов и документации и других. На конкурс подали заявки более 10 вузов г. Астана, Алматы, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. Ондасын Уразалин подчеркнул важность распределения грантов на отрасли, в которых наблюдается острый дефицит дипломированных специалистов. - Безусловно, это отличная возможность для молодых ребят по каким-либо причинам, не получившим государственные образовательные гранты, обучиться за счет бюджета. Я уверен, что каждый из них станет востребованным специалистом в своей сфере и внесет весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, - сказал он, в частности. При отборе вузов учитывались 12 критериев, в числе которых качество образования, обеспечение общежитиями и др. Решением комиссии получатели грантов будут обучаться в Казахском агротехническом университете им. С. Сейфуллина, Западно-Казахстанском аграрно-технологическом университете им. Жангир хана, АРГУ им. К. Жубанова, Египетском университете исламской культуры Нур-Мубарак. Также было отмечено, что впервые в текущем году за счет средств Национального фонда РК выделены гранты на обучение 180 актюбинских детей из малообеспеченных и многодетных семей, получающих адресную социальную помощь. Отметим, что в области наблюдается высокий спрос на учителей русского языка, литературы, математики, физики, работников сельского хозяйства.