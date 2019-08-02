Интим и близость — это не значит секс. Есть иные способы стать ближе друг к другу, даже сильнее чем на интимном уровне. Поделитесь вашими страхами. Ведая друг дружке о своем страхе, вы становитесь ближе. Просто показывая, что каждый из вас — просто человек, и него есть свои слабости. Любуйтесь вместе звездами. Гуляя вечером, полюбуйтесь звездами. Это не столько для того, чтобы осознать, насколько люди, малы для Вселенной, а для того, чтобы оценить то, что имеем. Это сближает. Напишите письмо своей половинке. Изложите все свои мысли и чувства, все то, что не хватает смелости сказать вслух… Благодарность. Вспомните то, за что вы благодарны своей половинке. Это идет любым отношениям только на пользу. Изучайте язык любви друг друга. У любви есть разные языки. Изучите, что важно для каждого. Физические прикосновения, или слова любви. Это поможет каждому, ощутить себя любимым. Совместная готовка. Забудьте о работе и делах, насладитесь обществом и процессом! Пусть будет весело — это очень важно. Не обращайте внимание, если что-то пошло не так. Главное не результат, а сам процесс - сближает. Обнимашки. Не в жару - это существенно. Если вы привыкли, что тесные объятия обязательно приводят к сексу, но научитесь наслаждаться ими без какого-либо продолжения. Это удивительные ощущения. Массаж. Причем, не для того, чтобы перевести это в секс. Просто, помогите друг другу расслабиться после рабочего дня. Это хороший способ научиться доверию. Вместе принимая душ. Главное, не ради секса. Просто наслаждаясь друг другом, учась чувствовать себя комфортно раздетыми в повседневности, а не только в постели. Вы заметите, насколько сблизились, если не окажитесь сразу в постели. Держась за руки. Это простая, но очень эффективная мелочь. Держитесь за руки, несмотря на то, сколько лет вашим отношениям.  