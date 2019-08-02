Ведая друг дружке о своем страхе, вы становитесь ближе. Просто показывая, что каждый из вас — просто человек, и него есть свои слабости.Гуляя вечером, полюбуйтесь звездами. Это не столько для того, чтобы осознать, насколько люди, малы для Вселенной, а для того, чтобы оценить то, что имеем. Это сближает.Изложите все свои мысли и чувства, все то, что не хватает смелости сказать вслух…Вспомните то, за что вы благодарны своей половинке. Это идет любым отношениям только на пользу.У любви есть разные языки. Изучите, что важно для каждого. Физические прикосновения, или слова любви. Это поможет каждому, ощутить себя любимым.Забудьте о работе и делах, насладитесь обществом и процессом! Пусть будет весело — это очень важно. Не обращайте внимание, если что-то пошло не так. Главное не результат, а сам процесс - сближает.Не в жару - это существенно. Если вы привыкли, что тесные объятия обязательно приводят к сексу, но научитесь наслаждаться ими без какого-либо продолжения. Это удивительные ощущения.Причем, не для того, чтобы перевести это в секс. Просто, помогите друг другу расслабиться после рабочего дня. Это хороший способ научиться доверию.Главное, не ради секса. Просто наслаждаясь друг другом, учась чувствовать себя комфортно раздетыми в повседневности, а не только в постели. Вы заметите, насколько сблизились, если не окажитесь сразу в постели.Это простая, но очень эффективная мелочь. Держитесь за руки, несмотря на то, сколько лет вашим отношениям.