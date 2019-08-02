Полицейские обнаружили две автомашины марки «КамАЗ» и погрузчик, незаконно добывающий грунт, вблизи города вдоль трассы Атырау-Астрахань. - У одного из водителей, незаконно осваивавших карьер, даже не было прав на вождение машины, - отметили в департаменте полиции Атырауской области. - Его транспорт водворили на штрафстоянку. Тем временем в отношении всех водителей заполнены три административных протокола по ст. 230, 590 и 612 КоАП РК. Но, как отмечают в полиции, виновные лица не ограничатся административным наказанием. - Собранный нами материал уже рассматривают экологи региона. После определения суммы ущерба, причиненного окружающей среде, будет рассмотрен вопрос об уголовной ответственности, - заключили полицейские.