Грунт добывали недалеко от трассы Атырау-Астрахань, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Полицейские обнаружили две автомашины марки «КамАЗ»  и погрузчик, незаконно добывающий грунт,  вблизи города вдоль трассы Атырау-Астрахань. - У одного из водителей, незаконно осваивавших  карьер, даже не было  прав на вождение машины, - отметили в департаменте полиции Атырауской области. -  Его транспорт водворили на штрафстоянку. Тем временем в отношении всех водителей заполнены три административных протокола по ст. 230, 590 и 612 КоАП РК. Но, как отмечают в полиции,  виновные лица не ограничатся административным наказанием. - Собранный нами материал уже рассматривают  экологи региона. После определения суммы ущерба, причиненного окружающей среде, будет рассмотрен вопрос об уголовной  ответственности, - заключили полицейские. Лина ОЙЛОВА