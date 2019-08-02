Брокколи 500 гр Молоко 1 ст Яйцо 4 шт Чеснок 1 зуб сыр фета 150 гр (натереть на терке) мука 2 ст. л. специи по вкусуБрокколи разделить на соцветия и выложить в форму для выпекания. В миске смешать оставшиеся ингредиенты и залить массой брокколи. Выпекать 40 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!