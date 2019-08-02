Семинар проходил 31 июля и 1 августа. В нем приняли участие медиаторы, профессиональные юристы, судьи и представители потребителей. Как рассказала магистр юриспруденции КАЗГЮУ города Нур-Султан Естер Бабаджанян, цель семинара - повысить уровень правовой грамотности в сфере защиты прав потребителей. - Вообще хотелось обратить внимание на то, что на законодательном уровне у нас государство полностью провело государственную и правовую политику для обеспечения защищенности прав потребителей, это и безопасность, и качество продукции. Но, к сожалению, проблема на практике заключается в том, что потребители не информированы или слабо информированы о своих правах и способах их защиты. Более того, на практике при реализации защиты прав потребителей возникают проблемы именно в сфере правоприменения. Вопрос защиты прав потребителей в последнее время становится все более актуальным, потому что на ряду с ростом уровня экономики, развития правоотношений, соответственно развиваются новые виды товаров и услуг, - сказала Естер Бабаджанян. Естер Бабаджанян отметила, что основная задача на семинаре - показать наиболее удобный способ разрешения споров при возникновении нарушения прав потребителей и раскрыть тактические процессуальные особенности разрешения этого спора. - Если потребитель случайно коснулся товара в супермаркете, после чего тот падает с прилавка и разбивается, по привычке человек добровольно оплачивает нанесенный ущерб представителям супермаркета, то есть предпринимателю, предполагая, что так и должно быть. Однако у нас есть положение в законодательстве, что риск случайной гибели имущества несет собственник, случайная гибель предполагает отсутствие вины третьего лица, то есть, если потребитель не умышленно это сделал. Соответственно, в данном случае он даже не знает о том, что он не обязан возмещать вред имуществу, ущерб был нанесен не его умышленными действиями. Таким образом, в виду неосведомления он несет явные расходы, иногда даже из-за недобросовестных действий предпринимателя. У нас есть санитарные правила о расположении витрин по отношению друг к другу, в большинстве случаев предприниматель не соблюдает их, тем самым искусственно вызывает ситуацию, когда подобный инцидент может произойти, - рассказала Естер Бабаджанян. - В случае спора потребитель может обратиться в комитет по защите прав потребителей, в общество по защите прав потребителей, либо самостоятельно в суд, но я не рекомендую самостоятельно не обращаться в суд, потому что общество по защите прав потребителей освобождено от государственной пошлины. К слову, за консультативной помощью потребители ЗКО могут обращаться в Общество прав потребителей, которое расположено по адресу: город Уральск, улица Мухита, 57/1, 5 этаж. Или позвонить по номеру телефона горячей линии: 87712176240.