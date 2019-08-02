Иллюстративное фото из архива "МГ" По инициативе прокуратуры Теректинского района с участием руководителей суда, акимата, полиции, отдела занятости и судебных исполнителей состоялось межведомственное совещание, где обсуждены проблемные вопросы исполнения судебных актов о взыскании алиментов и пути их разрешения. Так, стало известно, что за истекший период 2019 года у судебных исполнителей находилось 391 производство. Обращено взыскание на заработную плату и иной вид доходов 247 лиц в порядке ст.93 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Задолженность по 144 производствам составляет 21,1 млн тенге, из них 11 приостановлены в связи с объявлением в отношении должников розыска. В отношении должников приняты меры принудительного исполнения в соответствии со ст.32 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», наложен арест на имущество, выставлено инкассовое распоряжение на банковские счета, ограничен выезд за пределы страны, приостановлены действия водительских прав и др. - К примеру, должник, имеющий перед двумя детьми задолженность на сумму 2,5 млн тенге, спрятал свой автомобиль «Volkswagen 35i» у родственников в п.Подстепное. Принятые меры позволили обнаружить, в последующем изъять и оценить движимое имущество, которое выставлено на торги. К административной ответственности привлечено 3 должника по ст.669 КоАП "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа, с наложением взыскания в виде ареста до 5 суток, - сообщили в прокуратуре ЗКО. Также в прокуратуре отметили, что только после беседы и предупреждения прокурора об уголовной ответственности за неуплату алиментов по ст.139 УК "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей", должник погасил задолженность на сумму 353 тысяч тенге. По итогам совещания прокурором района Равилем Мажитовым даны поручения по своевременному исполнению судебных актов и эффективному взаимодействию судебных исполнителей, полиции, уполномоченных органов в данной сфере.