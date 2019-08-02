Иллюстративное фото из архива "МГ" - Победитель государственных закупок - корпоративный фонд «Макат» ОО «Казахское общество слепых» в договорах с индивидуальными помощниками ограничивал время оказания услуг с двух до шести часов в день. Это является нарушением действующего законодательства, где предусмотрено оказание услуг до 8 часов в день в зависимости от потребности инвалида, - объяснили в прокуратуре Атырауской области. По акту прокурорского надзора местным исполнительным органом нарушения устранены, защищены права 12 инвалидов первой группы. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.