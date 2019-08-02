Люди просят переселить их, так как в доме сильно пахнет гарью и нет никаких условий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жители двухэтажного дома по улице Ескалиева, 178
с ужасом вспоминают, как едва не погибли в пожаре ночью 7 мая 2018 года. Тогда, чтобы остаться в живых, они были вынуждены выпрыгивать из окон. После пожара им пришлось восстанавливать свои квартиры и подъезд собственными силами. Однако после пожара в доме стало невозможно жить. Спустя 1,5 года запах гари еще не исчез, стены невозможно почистить, так как все осыпается. Жители побросали свои квартиры и переехали на съемное жилье, кто-то ютится у своих родственников. В доме живет лишь только одна семья из 8 человек, им некуда идти, к тому же один из детей - инвалид.
Как рассказала жительница дома Роза Сариева, все, что они смогли поменять после пожара на свои деньги, это электропроводка.
- Жить без света невозможно. На все остальное нет денег. У меня есть сын, он инвалид детства. После пожара у него до сих пор остался страх, теперь он ни на минуту не остается один в комнате, перестал спать ночами, задыхается от запаха гари, от которой мы никак не можем избавиться. Сделать ремонт невозможно, все равно все обвалится. Переехать тоже некуда. Очень сильно переживаем за предстоящую зиму. Для того чтобы проверить отопление, нужно лезть на чердак, но дом ветхий, никто не решается, можно проломить потолок и разбиться или покалечить себя, - говорит расстроенная женщина. - Я обращалась к акиму города, просила жилье. Я стою на очереди по категории неполная семья. Но мне сказали, что в рамках закона я должна ждать своей очереди. Идти нам некуда. Мы хотим, чтобы хоть инвестора нашли и переселили по программе государственного частного партнерства. Но пока нам только обещают, а время идет к зиме.
Еще одна жительница дома Нейля Кузнецова, говорит, что временно переехала к отцу, но каждый день приезжает в свою квартиру.
- Да, после пожара мы сделали ремонт в квартире. Но все это без толку. Это огромные деньги в никуда. В нашем доме нет фундамента. Он может просто в один день рухнуть. Конечно, люди опасаются за свою жизнь, и покинули свои квартиры. Я, например, езжу ухаживать за отцом-инвалидом и толком не живу здесь, а так если все бросить, разворуют и останешься вовсе ни с чем, - говорит Нейля Кузнецова. - Куда мы только не обращались, но дело с места не сдвигается. Ведь вопрос серьезный, и тут под вопросом жизнь людей, которые бывают в этом доме. Мы согласны на ГЧП, только помогите.
Руководитель ЖКХ г.Уральска Миржан Нуртазиев подтвердил, что дом признан аварийным с 2010 года.
- На данный момент мы ищем застройщика по программе государственного частного партнёрства. Инвестор еще не определён, но как только найдутся желающие построить на этом месте дом, вопрос будет решен, - пояснил Миржан Нуртазиев.
Фото Медета МЕДРЕСОВА