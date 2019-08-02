Иллюстративное фото из архива МГ" В редакцию портала "Мой ГОРОД" обратились жители Теректинского района ЗКО, которые пожаловались на дорогое сено. - Держим 1-2 головы скотины. Последние время сено дорожает ежегодно. Вот в этом году тракторную телегу лугового сена крестьянские хозяйства продают по 40 тысяч тенге, а житняк - по 60 тысяч. Чтобы прокормить эти 1-2 головы КРС, нужно пару телег купить, еще и зерноотходы нужны. Приобретешь эти корма, и получается, что скот не оправдывает свое содержание. Так нам - сельчанам - на что жить прикажете? Почему власти не занимаются этим вопросом? Почему не спросят у крестьянских хозяйств: почему так сено дорожает, ведь ни ГСМ, ни запчасти не дорожали, - говорят сельчане. - Мы даже ответ знаем, скажут, что в этом году сена мало. Так они решили на этом и заработать. Земли набрали, копейки налогов платят. А они платят налог за то сено, которое продают? По словам жителя района по имени Мурат, в прошлом году сено также было дорогим по сравнению с другими районами области. - Про южные районы молчу, но даже в соседнем Сырымском и Таскалинском районах сено в разы дешевле. Вот тюк сена в Таскалинском районе можно купить за 2-3 тысячи тенге, у нас 6 тысяч просят. И это летом. Зимой цена до 8 тысяч повышалась. Смысла держать скот не остается. Корма дорогие, во многих сельских округах даже пасти негде. Все раздали частным лицам. Кто-то что-то растит, а кто-то просто держит, дождик польет, сено вырастает, они только косят и продают, - сетует мужчина. Между тем, в акимате Теректинского района рассказали, что о проблеме знают. - Мы постоянно проводим мониторинг. Знаем, что сено дорогое. В связи с этим в ближайшие время проведем выездные совещания в сельских округах, куда пригласим глав крестьянских хозяйств, - сообщили в акимате.