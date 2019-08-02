Число жертв ЧП после смерти мальчика выросло до четырёх, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Восьмилетний Аян Шарипбаев из Арыси скончался в детской больнице №2 Нур-Султана. Информацию подтвердили в управлении общественного здравоохранения столицы. Ребёнок умер утром 2 августа, сообщили в управлении. Аян впал в кому после тяжёлой травмы головного мозга, которую получил во время эвакуации в Арыси 24 июня. Санавиацией мальчика доставили в столицу. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжёлое. Терапия не давала положительной динамики. - Ребёнок поступил после ДТП в тяжёлом состоянии, с различными травмами. В больнице приложили все усилия, чтобы спасти его. Провели операцию, консультировались с казахстанскимм нейрохирургами, со специалистами из Москвы, – рассказала руководитель отдела охраны материнства и детства управления общественного здравоохранения Айгерим Лебаева. Второго ребёнка (11 лет), который пострадал в том же ДТП, 18 июля выписали в удовлетворительном состоянии домой. После смерти восьмилетнего мальчика было переквалифицировано дело по ДТП. Водитель, сбивший ребёнка, находится под подпиской о невыезде. - Мальчика 2011 года сбил автомобиль "Мерседес" во время эвакуации. Было возбуждено уголовное дело по статье 345, часть 2, УК РК. Назначен ряд экспертиз. Водитель установлен и находится под подпиской о невыезде. В связи со смертью пострадавшего сегодня дело переквалифицировано на статью 345, часть 3. Ведётся следствие, – сообщил начальник отдела полиции Арысского района Нурлан Исабеков. Число жертв взрывов в Арыси после смерти мальчика увеличилось до четырёх. В результате ЧП также погибли двое военнослужащих и один местный житель. Напомним, утром 24 июня в городе Арысь прогремели звуки мощных взрывов, которые произошли на территории воинской части. На одном из складов произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Всех жителей города эвакуировали в ближайшие населенные пункты.